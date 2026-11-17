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Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» переводить частину споживачів Дарницького, Оболонського та Подільського районів Києва на резервні джерела живлення через пошкодження теплових магістралей на мостах унаслідок російської атаки в ніч на 17 листопада.

Ворожий удар пошкодив тепломережі Північного та Південного мостів. Наразі фахівці вже перемикають на інші джерела живлення мікрорайони Куренівка, Оболонь, Осокорки та Позняки, де подачу теплоносія до житлових будинків поступово відновлюють.

Водночас на період проведення аварійно-відновлювальних робіт у мешканців зазначених мікрорайонів буде тимчасово відсутнє гаряче водопостачання. Енергетики обстежують пошкоджені ділянки та визначають обсяги необхідних ремонтних робіт для якнайшвидшого повернення послуг.

Джерело: КМДА.

У мережі опублікували відео Північного мосту в Києві після російських ударів балістичними ракетами. На кадрах можна побачити наслідки атаки на об’єкт транспортної інфраструктури столиці, як люди пішки переходять міст.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

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