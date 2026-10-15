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У соцмережах почали поширювати інформацію про ймовірне призупинення будівництва метро на Виноградарі. Приводом для занепокоєння киян став допис у тематичній спільноті «Метро на Виноградар», автори якого припустили, що компанія-підрядник планує законсервувати проєкт і саме тому засипає котлован.

У компанії Autostrada запевнили, що роботи з будівництва метро тривають у штатному режимі.

Однак у компанії Autostrada оперативно спростували цю інформацію та пояснили, що на майданчику триває запланований технологічний процес. Представники підрядника наголосили, що тимчасове заповнення частини котловану ґрунтом викликане необхідністю стабілізувати ділянку через активне надходження ґрунтових вод. Це дозволить створити надійну й стійку основу для проведення наступних складних інженерних робіт.

Надалі фахівці планують виконати закріплення основи майбутньої станції «Мостицька» за спеціальною технологією струминної цементації jet-grouting. Такий метод дозволить суттєво зміцнити ґрунт та зменшити його водопроникність. У компанії запевнили, що будівництво метро на Виноградар продовжується у штатному режимі та закликали стежити за офіційними оновленнями.

Попри роз'яснення будівельників, допис отримав низку критичних коментарів від місцевих жителів. Кияни висловлюють сумніви щодо темпів робіт, зазначаючи про відсутність реального прогресу в прокладанні тунелів, та закликають підрядника спершу відновити нормальний рух транспорту на поверхні.

Зокрема, дописувачі скаржаться на тривалі перекриття проспекту Європейського Союзу, вулиць Межової та Полкової, а також виїзду з автокооперативу «Мрія». За словами мешканців, деякі ділянки обіцяли перекрити лише на десять днів ще у лютому, проте обмеження тривають досі, створюючи значні незручності для жителів довколишніх будинків.

Про це повідомили у компанії Autostrada.

Метро на Виноградар запустять не раніше 2027 року.

Нагадаємо, депутат Київради Козак пропонує зробити метро безкоштовним до кінця воєнного стану.

Також керівник підрядної компанії привласнив 2,7 млн грн під час ремонту метро.

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