Міст Патона в аварійному стані: експерт попередив про ризик обвалення після ракетного удару

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Міст Патона в Києві перебуває в аварійному стані, тому навіть одне влучання російської ракети в його опорну або прогонову частину може спричинити обвал конструкцій і повне припинення руху.

«Міст Патона аварійний, і там вже просто будь-яке ураження ракетою в прогонну чи в опорну частину, буде тому мосту кінець», – сказав він.

За словами експерта, у разі ворожого влучання окремі прольоти мосту можуть обвалитися. Це призведе до повного перекриття руху.

«Зараз цей міст точно в аварійному стані. І будь-яке влучання в нього перекриє рух повністю. Найбільший захист – це створення куполу, який буде вираховувати балістичні траєкторії, і турелі на штучному інтелекті, які будуть вираховувати балістичну траєкторію цілі і вражати її», – зазначив Глеба.

Віктор Глеба також звернув увагу на можливість застосування російськими військами тактики послідовного знищення мостів у столиці. Він порівняв її з тактикою ураження військових колон, коли спочатку знищують останню машину, блокуючи рух решти техніки.

«Хто знає військову тематику, досліджував тактику війни, той знає, що б'ють спершу танки в останній танк колони, а потім розстрілюють всю колону… Так само тут, верхній міст, нижній міст вражається, потім знищуються всі мости посередині», – пояснив експерт.

На думку Глеби, у разі масштабного руйнування мостів через Дніпро понтонні конструкції та тимчасові переправи не зможуть повноцінно розв’язати проблему транспортного сполучення між лівим і правим берегами Києва.

Він наголосив, що для облаштування альтернативних переїздів із насипами знадобиться близько пів року.

Експерт підкреслив, що для захисту мосту недостатньо лише засобів протиповітряної оборони. На його думку, споруда також потребувала фізичного інженерного посилення.

Зокрема, йдеться про ремонт спеціальних амортизаторів та облаштування додаткових конструкцій. За словами Глеби, відповідний проєкт уже існував, а реалізувати його можна було приблизно за два роки.

«Там оці спеціальні амортизатори. От якби їх трошки поремонтували, якби там зробили спеціальну конструкцію – проєкт є, можна було це за два роки зробити», – додав архітектор.

Про це заявив колишній заступник головного архітектора Києва, член Української академії архітектури Віктор Глеба.

У Києві другий день поспіль зберігаються серйозні транспортні проблеми. На Північному мосту в напрямку Почайни залишили лише одну смугу для руху, через що утворилися масштабні затори. Автомобілі майже не просуваються, а пасажири громадського транспорту змушені долати частину маршруту пішки.

Нагадаємо, вранці 9 листопада в Києві виникли значні проблеми з рухом транспорту. На основних магістралях столиці та переправах через Дніпро утворилися кілометрові затори, а затримки на окремих ділянках сягають майже години.

Нагадаємо, у столиці запроваджуютьрезервні схеми сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Нові правила мають допомогти розвантажити мости та впорядкувати транспортні потоки.

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв почнуть діяти з 11:00 у п’ятницю, 19 червня, тому водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути.

Через наслідки атак російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

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