Мости у Києва працюватимуть за новими правилами після атаки Росії
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У Києві після нічної російської атаки 17 листопада пошкоджені Південний та Північний мости.
Наразі обидві переправи повністю закриті для руху транспорту.
Рух іншими мостами столиці організували за такими правилами:
- Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують приблизно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги.
- Дарницький міст і міст Метро – відкриті для руху без обмежень.
- Міст імені Є. О. Патона – працює у реверсивному режимі:
- із 6:00 до 16:00 – рух із лівого берега на правий;
- із 16:00 до 24:00 – із правого берега на лівий.
Водіям рекомендують враховувати актуальні обмеження під час планування маршрутів Києвом та стежити за повідомленнями міської влади.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.