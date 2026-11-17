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У Києві після нічної російської атаки 17 листопада пошкоджені Південний та Північний мости.

Наразі обидві переправи повністю закриті для руху транспорту.

Рух іншими мостами столиці організували за такими правилами:

Подільський мостовий перехід – рух із лівого на правий берег тимчасово обмежують приблизно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги.

Дарницький міст і міст Метро – відкриті для руху без обмежень.

Міст імені Є. О. Патона – працює у реверсивному режимі: із 6:00 до 16:00 – рух із лівого берега на правий; із 16:00 до 24:00 – із правого берега на лівий.



Водіям рекомендують враховувати актуальні обмеження під час планування маршрутів Києвом та стежити за повідомленнями міської влади.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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