На Кільцевій дорозі у Києві на 10 днів обмежили рух транспорту

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У Києві на ділянці Кільцевої дороги в напрямку від Одеської площі до житлового масиву Борщагівка орієнтовно на 10 днів обмежили рух транспорту через будівництво резервної тепломережі для підвищення енергостійкості мікрорайону Теремки.

Для проїзду облаштували двосмугову об'їзну дорогу паралельно Кільцевій за маршрутом через вулицю Лятошинського, тоді як у напрямку Одеської площі рух залишається без обмежень.

Джерело: КМДА у Telegram.

У Києві з 10 жовтня до 5 листопада частково обмежуватимуть рух проспектом Соборності у Дніпровському районі столиці. Причиною стануть ремонтні роботи на дорожньому покритті. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У Києві виникли перебої в роботі громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Рух частини транспорту тимчасово зупинили.

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