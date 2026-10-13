На Київщині 14 жовтня діятимуть графіки відключення від 4 до 8 годин

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У Київській області 14 жовтня 2026 року застосовуватимуться стабілізаційні графіки обмеження електропостачання, запроваджені через наслідки ворожих атак «рф» на українську енергетичну систему.

За інформацією компанії ДТЕК, обмеження стосуватимуться споживачів усіх 12 підчерг регіону. Залежно від визначеної підчерги, сумарна тривалість знеструмлень протягом доби становитиме від 4 до 8 годин. Енергетики закликають жителів області раціонально використовувати електроенергію у періоди її наявності та стежити за можливими оперативними змінами графіків на ресурсах обленерго.

Графіки відключення світла на Київщині 14 жовтня 2026 року

черга 1.1 – з 06:00 до 07:00, з 13:30 до 17:30;

черги 1.2, 2.1 та 2.2 – з 13:30 до 17:30;

черга 3.1 – з 06:30 до 10:30, з 17:00 до 21:00;

черга 3.2 – з 17:00 до 21:00;

черги 4.1 та 4.2 – з 08:00 до 10:30, з 17:00 до 21:00;

черга 5.1 – з 10:00 до 14:00, з 20:30 до 22:00;

черга 5.2 – з 10:00 до 14:00, з 20:30 до 24:00;

черга 6.1 – з 13:00 до 14:00, з 20:30 до 24:00;

черга 6.2 – з 10:00 до 14:00, з 20:30 до 24:00.

Джерела: ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

У Києві замість звичних черг і підчерг відключень електроенергії запровадили індивідуальні графіки для кожної адреси.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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