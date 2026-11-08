На Київщині через генератор загинули троє людей, серед них дитина
Трагедія сталася в неділю, 8 листопада, близько 09:20 у селі Чупира Білоцерківського району. До рятувальників надійшло повідомлення про отруєння чадним газом.
За попередньою інформацією, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвальному приміщенні.
Загинули чоловік 1978 року народження, жінка 1986 року народження та дівчинка 2010 року народження. Ще одного хлопця 2010 року народження госпіталізували до дитячої лікарні.
У ДСНС наголошують, що генератори категорично заборонено використовувати в житлових, підвальних та інших закритих приміщеннях. Вони повинні працювати виключно на відкритому повітрі, подалі від будівель, вікон і дверей.
Джерело: ДСНС Київщини
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