На Київщині через генератор загинули троє людей, серед них дитина

0:00 / 0:00

Трагедія сталася в неділю, 8 листопада, близько 09:20 у селі Чупира Білоцерківського району. До рятувальників надійшло повідомлення про отруєння чадним газом.

За попередньою інформацією, причиною трагедії стала неправильна експлуатація генератора, який працював у підвальному приміщенні.

Загинули чоловік 1978 року народження, жінка 1986 року народження та дівчинка 2010 року народження. Ще одного хлопця 2010 року народження госпіталізували до дитячої лікарні.

У ДСНС наголошують, що генератори категорично заборонено використовувати в житлових, підвальних та інших закритих приміщеннях. Вони повинні працювати виключно на відкритому повітрі, подалі від будівель, вікон і дверей.

Джерело: ДСНС Київщини

У ніч на 22 січня в Київській області шестеро людей зазнали отруєння чадним газом через порушення правил безпеки під час обігріву житла та використання генератора.

У Бучанському районі в таунхаусі у селі Білогородка знайшли мертвими подружжя та їхню 11-річну доньку, а чотирирічного хлопчика госпіталізували у тяжкому стані.

В ніч на 10 січня у Галицькому районі Львова у квартирі на вулиці Князя Романа отруїлися чадним газом дев’ять людей. Серед них п’ятеро дітей.

Читай нас у