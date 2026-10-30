На Київщині чоловік намагався обікрасти автомобіль у приватному дворі

0:00 / 0:00

У Вишгородському районі 27-річний чоловік проник на територію приватного домоволодіння та спробував викрасти речі з незамкненого автомобіля.

У салоні він знайшов сумку з грошима, мобільним телефоном та особистими речами власника.

Однак завершити крадіжку не вдалося — господар помітив стороннього та викликав поліцію.

Правоохоронці затримали чоловіка й помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Йому повідомили про підозру у незакінченому замаху на крадіжку в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Поліція Київської області (Facebook)

Нагадаємо, у Києві шахраї виманювали гроші за оренду неіснуючих квартир.

Зловмисники надсилають SMS, видаючи себе за представників «Укрпошти», і просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за вказаним у повідомленні посиланням загрожує викраденням особистої інформації та даних банківських карток.

У Львівській області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, працівники якого, за версією слідства, обманювали громадян України та інших країн через платформи для знайомств і месенджери.

Читай нас у