У ніч проти 22 листопада російський безпілотник атакував селище Димер у Вишгородському районі Київської області. Унаслідок удару зруйнована частина п’ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа, є постраждалі. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати семеро людей.

Російський дрон влучив у п’ятиповерхівку в Димері. У будинку зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи. Після удару спалахнула пожежа, а рятувальники почали евакуювати мешканців. Також пошкоджене приміщення магазину. Вибухова хвиля зачепила й будівлю дитячого садка, розташованого неподалік. Спочатку Ткаченко повідомив про двох травмованих. За його словами, підліток дістав множинні осколкові поранення руки, його доправили до лікарні. У 22-річної дівчини були різані рани стопи — медики надали їй допомогу на місці.

Згодом Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила масштаби руйнувань. За інформацією рятувальників, будинок зруйнований із першого по п’ятий поверхи. Під завалами можуть перебувати семеро людей. На той момент рятувальники вже евакуювали з будинку дев’ятьох мешканців, серед них — одну дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала. Її госпіталізували.

На місці працюють підрозділи ДСНС, бригада екстреної медичної допомоги та психологи. До допомоги постраждалим долучилися також представники Товариства Червоного Хреста України. Рятувальники розбирають завали та шукають людей, які можуть залишатися під зруйнованими конструкціями. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Інформація про кількість постраждалих та можливих загиблих уточнюється. Також поки немає остаточних даних про всіх людей, які могли перебувати в будинку під час удару. Про атаку 22 листопада повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Упродовж 13–20 листопада 2026 року на Київщині зареєстрували 75 кримінальних правопорушень, пов’язаних із порушенням законів та звичаїв війни. Через російські атаки загинули двоє мирних жителів, ще 13 людей дістали поранення. Також пошкоджено або зруйновано вісім об’єктів складської, логістичної та виробничої інфраструктури.

Унаслідок масованої російської атаки на столицю 20 листопада загинули семеро людей, ще 17 отримали поранення.

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