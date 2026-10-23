На Київщині скасували екстрені відключення світла після атаки РФ

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У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

За інформацією енергетиків, Київщина повертається до погодинних графіків відключення електроенергії. Жителям області рекомендують стежити за оновленнями та перевіряти актуальну інформацію щодо своєї групи відключень на офіційних ресурсах компанії.

Водночас у Києві екстрені відключення електроенергії поки тривають.

Енергетики закликають мешканців регіону ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергетичну мережу.

Про це повідомляє компанія «ДТЕК».

До цього у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії за розпорядженням «Укренерго».

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