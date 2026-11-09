На Київщині суд скасував договір з недоброчесним підрядником для реконструкції ліцею та будівництва укриття

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Господарський суд Київської області задовольнив позов ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури та ухвалив розірвати договір на реконструкцію з добудовою Миронівського академічного ліцею і облаштування укриття. Вартість контракту перевищувала 139,4 млн гривень.

Прокурори встановили, що підрядник отримав замовлення, попри те, що раніше його притягували до відповідальності за спотворення результатів іншої публічної закупівлі.

Закупівлю на реконструкцію ліцею оголосили в липні 2025 року. На реалізацію проєкту передбачили понад 141,3 млн гривень, з яких майже 117,8 млн гривень становила субвенція з державного бюджету, а понад 23,5 млн гривень – кошти місцевого бюджету.

За результатами торгів 18 серпня 2025 року з підприємством уклали договір на 139 млн 418 тис. гривень.

Водночас ще в березні 2025 року Антимонопольний комітет України визнав це товариство винним в антиконкурентних узгоджених діях, які призвели до спотворення результатів торгів. За це підприємство оштрафували на 68 тис. гривень.

Притягнення до відповідальності за такі порушення протягом останніх трьох років є законною підставою для відмови учаснику в участі в публічній закупівлі.

Попри це, підрядник подав довідку, у якій зазначив, що протягом останніх трьох років його не притягували до такої відповідальності.

Підприємство намагалося оскаржити рішення Антимонопольного комітету України. Суд першої інстанції спочатку підтримав його позицію.

Однак 18 вересня 2025 року Східний апеляційний господарський суд підтвердив законність рішення АМКУ. Згодом, 25 листопада 2025 року, Верховний Суд залишив постанову апеляційної інстанції без змін.

Після цього підприємство повторно внесли до Реєстру порушників.

Під час підготовки позову прокуратура отримала інформацію, що кошти за договором підряду не перераховувалися, а роботи тривалий час не розпочиналися.

Господарський суд Київської області погодився з аргументами прокуратури та ухвалив розірвати договір на реконструкцію Миронівського академічного ліцею з добудовою та облаштуванням укриття.

Зобов’язання сторін за договором припиняються з моменту набрання судовим рішенням законної сили.

Таким чином прокуратура домоглася припинення дії контракту вартістю понад 139,4 млн гривень, укладеного з підприємством, яке раніше було визнане винним у спотворенні результатів торгів.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

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У Києві за позовом прокуратури суд скасував реєстрацію права власності на неіснуючу нерухомість і земельну ділянку, на якій нібито розташовувалася будівля. Це дозволило запобігти вибуттю з комунальної власності землі вартістю понад 14,5 млн грн.

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