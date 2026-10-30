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П’ятьох учасників ймовірної шахрайської схеми судитимуть за спробу заволодіти нерухомістю академіка Миколи Колбуна, який зник під час російської окупації Бучі у березні 2022 року. Вартість його майна оцінюють у понад 18,1 млн грн.

За даними слідства, російські військові забрали Колбуна з його будинку в невідомому напрямку. Відтоді його місцеперебування не встановили.

Після зникнення академіка його знайомий — громадянин РФ — нібито організував схему заволодіння нерухомістю. Учасники створили фальшиву історію про те, що чоловік живий, перебував у полоні в Білорусі, а згодом лікувався в Австрії. Від його імені вони спілкувалися з родичами та знайомими й переконували їх, що все майно академік заповів одній із фігуранток.

Згодом до Спадкового реєстру незаконно внесли інформацію про неіснуючий заповіт, а сам документ підробили за допомогою спеціального обладнання.

План передбачав встановлення через суд факту смерті академіка, щоб оформити спадщину. Однак під час судового розгляду заявили про підробку заповіту та незаконні записи в реєстрі.

Крім того, одній з обвинувачених інкримінують заволодіння 20 тисячами доларів із будинку Колбуна та отримання ще 30 тисяч доларів завдатку за майбутній продаж його офісного приміщення в центрі Києва.

П’ятьом фігурантам повідомили про підозру. Обвинувальний акт уже скерували до суду, а розслідування щодо інших можливих учасників схеми триває.

Джерело: Київська обласна прокуратура (Facebook)

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