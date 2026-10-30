На Київщині судитимуть осіб, які намагалися привласнити майно зниклого академіка на понад 18 млн грн
П’ятьох учасників ймовірної шахрайської схеми судитимуть за спробу заволодіти нерухомістю академіка Миколи Колбуна, який зник під час російської окупації Бучі у березні 2022 року. Вартість його майна оцінюють у понад 18,1 млн грн.
За даними слідства, російські військові забрали Колбуна з його будинку в невідомому напрямку. Відтоді його місцеперебування не встановили.
Після зникнення академіка його знайомий — громадянин РФ — нібито організував схему заволодіння нерухомістю. Учасники створили фальшиву історію про те, що чоловік живий, перебував у полоні в Білорусі, а згодом лікувався в Австрії. Від його імені вони спілкувалися з родичами та знайомими й переконували їх, що все майно академік заповів одній із фігуранток.
Згодом до Спадкового реєстру незаконно внесли інформацію про неіснуючий заповіт, а сам документ підробили за допомогою спеціального обладнання.
План передбачав встановлення через суд факту смерті академіка, щоб оформити спадщину. Однак під час судового розгляду заявили про підробку заповіту та незаконні записи в реєстрі.
Крім того, одній з обвинувачених інкримінують заволодіння 20 тисячами доларів із будинку Колбуна та отримання ще 30 тисяч доларів завдатку за майбутній продаж його офісного приміщення в центрі Києва.
П’ятьом фігурантам повідомили про підозру. Обвинувальний акт уже скерували до суду, а розслідування щодо інших можливих учасників схеми триває.
Джерело: Київська обласна прокуратура (Facebook)
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