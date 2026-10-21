На Київщині та в столиці запровадили екстрені відключення світла

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У Бучанському районі Київської області сьогодні, 21 жовтня, через атаку на енергетичні об’єкти зафіксовано аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

В інших районах Київщини діють стабілізаційні графіки відключень.

Водночас у Києві за командою «Укренерго» застосовують екстрені відключення світла в частині Оболонського, Шевченківського та Святошинського районів.

В інших районах столиці електроенергію вимикають відповідно до графіків.

Мешканців Київщини та столиці, у яких наразі є світло, закликають ощадливо споживати електроенергію та вимикати прилади, якими вони не користуються. Це допоможе підтримати баланс енергосистеми.

Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Увечері 20 жовтня російські безпілотники влучили у двох районах Києва — Деснянському та Святошинському. В одному випадку дрон влучив у складську будівлю, в іншому — на територію гаражного кооперативу. На місця подій направили екстрені служби.

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