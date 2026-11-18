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Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру складна ситуація з електропостачанням зберігається у Яготинській та Броварській громадах Київської області. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти, однак попереджають про можливі тривалі та короткочасні відключення електроенергії.

Складною залишається ситуація з електропостачанням у Яготинській міській територіальній громаді Бориспільського району Київської області.

У ДТЕК повідомили, що енергетикам уже вдалося виконати низку ремонтних робіт і перезаживити частину споживачів, перевівши їх на стабілізаційні графіки.

Для громади розробили графіки за схемою щонайменше «3 години зі світлом — 9 годин без світла».

Водночас російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об'єкти. За інформацією компанії, деякі об'єкти зазнали повторних ударів уже вдруге за місяць. Крім того, було пошкоджено робочий автомобіль енергетиків.

«Нові пошкодження ускладнюють відновлення електропостачання», — зазначили у ДТЕК.

У компанії подякували жителям за терпіння та розуміння й запевнили, що енергетики роблять усе можливе для повернення світла в оселі.

У Броварській громаді Київської області ситуація з електропостачанням також залишається складною. За даними ДТЕК Київські регіональні електромережі, постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру порушують роботу енергосистеми та залишають місцевих жителів без електроенергії.

Енергетики продовжують відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах. Водночас мешканців попередили, що під час ремонту протягом дня можливі короткочасні відключення світла.

«Попри всі труднощі, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та заживити всіх клієнтів. Дякуємо жителям Броварської громади за терпіння та розуміння», — повідомили у компанії.

У ДТЕК Київські регіональні електромережі пояснили, що через російські обстріли електромережі працюють на межі можливостей. Додаткові аварії можуть виникати через різке зростання споживання після відновлення електропостачання.

«Коли світло з'являється, усі одразу вмикають електроприлади, і через таке перевантаження можуть виникати аварії», — нагадали енергетики.

Також у компанії звернули увагу, що проблеми нерідко виникають у внутрішньобудинкових електромережах. За їхній стан відповідають ОСББ, ЖБК, ЖЕК або керуюча компанія.

Якщо у квартирі чи будинку зникла електроенергія, фахівці радять діяти послідовно:

Перевірити інформацію на офіційному сайті ДТЕК або в чат-боті. Там можна дізнатися, чи діють у вашому районі стабілізаційні або екстрені відключення. Якщо відключень немає, звернутися до ОСББ, ЖБК, ЖЕКу або керуючої компанії. Вони мають перевірити справність електромереж безпосередньо у вашому будинку чи житловому комплексі. Якщо внутрішньобудинкові мережі справні, ОСББ має звернутися до оператора системи розподілу. Після цього перевірку проводитимуть енергетики ДТЕК.

У компанії наголошують, що дотримання цього алгоритму допоможе швидше встановити причину знеструмлення. Завдяки цьому аварійні бригади не витрачатимуть час на перевірку будинків, де проблема виникла у внутрішніх мережах, і зможуть оперативніше усувати серйозні пошкодження.

«Це ваша реальна допомога, щоб світло швидше повернулося до тих, хто на нього дуже чекає», — підсумували у ДТЕК.

Про ситуацію в громадах і рекомендації для споживачів повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

У вівторок, 18 листопада 2026 року, у частині регіонів України цілодобово діятимуть обмеження електропостачання обсягом від 1 до 3 черг.

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