На Київщині у п’яти населених пунктах погіршилася якість повітря

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У п’яти населених пунктах Київської області тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря. Йдеться про Іванків, Боярку, Вишневе, Обухів та Бровари.

"За результатами спостережень моніторинговими постами, основний забруднювач - дрібнодисперсний пил. Водночас ситуація поступово покращується, рівень забруднення має тенденцію до зниження. За тривалого впливу дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт при диханні у людей старшого віку, людей, чутливих до подразнень, та дітей", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не перебувати тривалий час на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.

В інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалося.

Зазначається, що рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Якість повітря у Києві різко змінилася: дані на 7 жовтня.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної атаки загинули щонайменше двоє людей.

Раніше у Києві відремонтували пошкоджений дроном Північний міст.

Вранці 4 жовтні під час дронової атаки російський шахед вибухнув на проїжджій частині Північного моста у Києві.

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