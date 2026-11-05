На Київщині ударом рф пошкоджено житловий будинок та зайнялося підприємство

0:00 / 0:00

Російські війська 5 листопада завдали удару по Київській області, спричинивши руйнування та займання у Бучанському районі.

За даними Київської обласної військової адміністрації станом на 17:00, внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок та виникла пожежа у виробничо-складській будівлі підприємства. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено підрозділи ДСНС, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: 24tv.

5 листопада російські війська атакували кілька громад Вінницької області, внаслідок чого зазнали пошкоджень цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Відомо про постраждалих.

Двоє майорів поліції — Олег Дубецький та Сергій Бережко — померли від тяжких поранень, отриманих унаслідок російського удару по службовому автомобілю поблизу Комишувахи Запорізької області.

Читай нас у