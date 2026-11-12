На Київщині виявили погіршення якості повітря: жителів попередили про небезпеку
Уранці четверга, 12 листопада, у семи населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. У зв'язку із цим обласна військова адміністрація надала жителям рекомендації щодо безпеки.
Де саме й чому погіршилась якість повітря
За даними експертів, тимчасове погіршення якості повітря виявили на семи локаціях.
Йдеться про такі населені пункти Київської області:
Іванків;
Біла Церква;
Боярка;
Вишневе;
Обухів;
Бориспіль;
Бровари.
В ОВА уточнили, що там було зафіксовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу.
Чим і для кого небезпечна така ситуація
Повідомляється, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання.
Особливо чутливими до цього є:
діти;
люди старшого віку;
люди з підвищеною чутливістю до подразників.
Про це повідомляється із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.
Якість повітря у Києві: дані на 12 листопада.
Нагадаємо, на Київщині погіршилася якість повітря — у шести населених пунктах фіксують пил.
До цього стало відомо, які райони Києва мають найкращі показники якості повітря.
У Києві 28 жовтня зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря на одній із вулиць.