На Київщині виявили погіршення якості повітря: жителів попередили про небезпеку

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Уранці четверга, 12 листопада, у семи населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. У зв'язку із цим обласна військова адміністрація надала жителям рекомендації щодо безпеки.

Де саме й чому погіршилась якість повітря

За даними експертів, тимчасове погіршення якості повітря виявили на семи локаціях.

Йдеться про такі населені пункти Київської області:

Іванків;

Біла Церква;

Боярка;

Вишневе;

Обухів;

Бориспіль;

Бровари.

В ОВА уточнили, що там було зафіксовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу.

Чим і для кого небезпечна така ситуація

Повідомляється, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання.

Особливо чутливими до цього є:

діти;

люди старшого віку;

люди з підвищеною чутливістю до подразників.

Про це повідомляється із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.

Якість повітря у Києві: дані на 12 листопада.

Нагадаємо, на Київщині погіршилася якість повітря — у шести населених пунктах фіксують пил.

До цього стало відомо, які райони Києва мають найкращі показники якості повітря.

У Києві 28 жовтня зафіксували небезпечний рівень забруднення повітря на одній із вулиць.

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