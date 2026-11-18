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Уранці середи, 18 листопада, тимчасове погіршення якості повітря зафіксували у двох населених пунктах Київської області — Іванкові та Броварах.

Там виявили помірний рівень дрібнодисперсного пилу.

За даними ОВА, уранці 18 листопада підвищений рівень дрібнодисперсного пилу зафіксували:

у селищі Іванків ;

у місті Бровари.

В інших населених пунктах Київської області якість повітря залишається в межах безпечних норм.

«В інших населених пунктах Київщини якість повітря залишається в межах безпечних норм», — зауважили в ОВА.

Фахівці також повідомили, що перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не виявлено.

«Рівень гамма-випромінювання відповідає природному фону», — повідомили спеціалісти.

За інформацією обласної адміністрації, концентрація дрібнодисперсного пилу поступово знижується.

Як пояснили експерти, вітер, хмарність і дощі сприяють перемішуванню приземного шару атмосфери, тому шкідливі речовини не накопичуються.

«Тому застою шкідливих речовин немає. Індекс якості повітря залишається добрим», — уточнили фахівці.

Водночас в ОВА нагадали, що тривалий вплив дрібнодисперсного пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання. Особливо чутливими до таких частинок є діти, люди старшого віку та ті, хто має підвищену чутливість до подразників.

З огляду на ситуацію фахівці рекомендують:

тримати вікна зачиненими ;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

У Києві станом на ранок 18 листопада зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значного забруднення. Найнижчі показники забруднення зафіксували в Дарницькому районі, тоді як дещо вищі значення – в Оболонському та Подільському.

Нагадаємо, станом на ранок 16 листопада у столиці не зафіксовано значного забруднення повітря, а загальний рівень його якості оцінюють як помірний. Дізнатися, у яких районах Києва повітря чистіше, та стежити за змінами показників у реальному часі можна за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn.

У Києві станом на ранок 13 листопада 2026 року зберігався помірний рівень якості повітря. Значних забруднень станції моніторингу не фіксують, однак показники в різних районах столиці відрізняються.

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