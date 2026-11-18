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У місті Українка Київської області, розташованому приблизно за 50 кілометрів від столиці, досі не розпочався опалювальний сезон. У квартирах місцевих жителів температура опускається до +11 градусів, а через холод і підвищену вологість на вікнах та стінах з'являється пліснява.

Місто розташоване неподалік однієї з теплоелектростанцій, яка зазнала значних руйнувань унаслідок російських атак. Люди змушені зігріватися електрообігрівачами, однак через проблеми з електропостачанням це не завжди можливо.

Анастасія мешкає в 14-поверховому будинку разом з 11-річною донькою. За її словами, опалення мали увімкнути ще 15 жовтня, проте станом на 18 листопада батареї залишаються холодними. Температура в помешканні становить близько +11 градусів.

Щоб хоча б трохи зігрітися, жінка на ніч вмикає обігрівач. Однак його потужності недостатньо, аби повноцінно прогріти кімнату.

«Обігрівач за ніч обігріває кімнату всього на 2 градуси», — каже Анастасія.

Через низьку температуру в квартирі складно навіть приймати душ. Ванна кімната залишається холодною, тому перед водними процедурами доводиться чекати, поки приміщення хоча б трохи прогріється.

Окремою проблемою стало навчання дітей у холодних школах. За словами Анастасії, останнім часом учнів переводять до укриттів, де тепліше.

Крім того, у місті регулярно виходять із ладу трансформаторні підстанції, через що жителі надовго залишаються без електроенергії. Зокрема, з 8 до 11 листопада світло подавали лише на кілька годин.

Схожа ситуація і в сусідньому будинку, де живе Неля. Через холодні батареї та конденсат на вікнах у її квартирі почала з'являтися пліснява. Жінка зазначає, що проблема поширена серед багатьох жителів Українки: в одних помешканнях грибок утворюється на вікнах, в інших уже поширюється на стіни кімнат.

«Батареї холодні. Якщо почитати у фейсбуці, не тільки в мене така ситуація, а це масово у людей з пліснявою. Ну немає можливості її позбутися поки немає опалення. Так в мене хоч на вікнах. А в інших вже в кімнатах», — розповідає Неля.

Мешканців також непокоїть відсутність чітких пояснень від місцевої влади. Люди не розуміють, коли можуть відновити теплопостачання і до чого їм готуватися.

«Хотілося б мати хоч якесь розуміння до чого готуватися. Люди не знають, що очікувати, до чого готуватися. Через те що немає інформації всі починають щось додумувати, як то кажуть», — каже Неля.

Ще одна жителька міста, Альона, також скаржиться на низьку температуру у квартирі. Вона показала фотографії плісняви на дзеркалі та конденсату на вікнах.

За словами жінки, користуватися електрообігрівачами повноцінно теж не вдається. Через проблеми з електромережею, зокрема трансформаторними підстанціями, виникає ризик аварійних ситуацій.

«Дуже холодно. У нас є обігрівач, але через те, що не витримує система, то починає все горіти. Тому з обігрівачами це ще та проблема», — ділиться Альона.

Загалом в Українці проживає близько 18 тисяч людей. У місті налічується понад 60 багатоквартирних будинків.

Міський голова Олександр Туренко пояснює відсутність централізованого опалення значними пошкодженнями однієї з теплоелектростанцій, розташованої неподалік міста.

За його словами, для забезпечення Українки теплом необхідно побудувати нову котельню. Однак її вартість перевищує річний бюджет усієї громади, тому місцева влада не має можливості самостійно профінансувати будівництво.

«Для того щоб забезпечити місто опаленням треба побудувати котельню. А це не наші кошті, в нас таких коштів немає. Це вже кошти держави. Вартість такої котельні вона більше ніж річний бюджет всього міста», — розповідає Олександр Туренко.

Наразі опалення вдалося забезпечити в медичних закладах, школах і дитячих садках. Для цього встановлюють твердопаливні котли. Вони мають поступово подавати тепло в магістральну мережу, щоб запобігти замерзанню труб.

«Те, що ми будуємо, воно буде навіть не альтернативне джерело, а аварійне. Бо воно не дешеве. Ми ставимо палетні котли, і будемо запускати потрохи тепло в магістральну мережу для того щоб труби не замерзли», — говорить міський голова Українки.

Питання альтернативного опалення багатоквартирних будинків наразі опрацьовує Київська обласна військова адміністрація. Про це повідомила депутатка міської ради Українки Алевтина Шмагель.

«Наразі КОВА працює над проєктом і коли він буде реалізованим невідомо. Вони пішли за задумом «проєктуй — будуй». Строки невідомі», — зазначає депутатка.

«Суспільне» звернулося до Київської обласної військової адміністрації, щоб отримати коментар щодо термінів реалізації проєкту та перспектив відновлення теплопостачання в Українці. На момент публікації відповіді ще не було.

Таким чином, точні терміни відновлення централізованого опалення в багатоквартирних будинках Українки залишаються невідомими. Поки місцева влада та обласна адміністрація опрацьовують варіанти забезпечення міста теплом, жителі продовжують переживати холод у власних оселях.

Про складну ситуацію в Українці місцеві жителі розповіли «Суспільному».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів 13 листопада селекторну нараду з урядовцями, на якій обговорив ситуацію з поверненням світла до житлових будинків та підключення їх до опалення.

Із середи, 18 листопада, частина будівель Лівобережного масиву Києва тимчасово залишиться без опалення. Тепло відключать через монтажні роботи на тепломагістралі, які проводять у межах будівництва систем резервного теплопостачання. У КМДА обіцяють виконати роботи якомога швидше, щоб відновити подачу тепла.

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