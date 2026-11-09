На мосту Патона в Києві запроваджують реверсивний рух

0:00 / 0:00

На мосту Патона почнуть тестувати нову схему організації дорожнього руху зі світлофорним регулюванням.

Вона передбачає зміну напрямку руху однією зі смуг залежно від транспортного навантаження.

Графік роботи реверсивної смуги:

з 07:00 до 10:00 — у напрямку з лівого берега на правий;

з 16:00 до 20:00 — у напрямку з правого берега на лівий.

При цьому дві смуги в кожному напрямку залишатимуться постійно відкритими для руху.

Напрямок реверсивної смуги визначатимуть спеціальні світлофори. Зелена стрілка дозволяє рух, червоний хрест забороняє в’їзд, а жовта стрілка попереджає про зміну напрямку та необхідність залишити смугу.

Якщо світлофор не працює, користуватися реверсивною смугою заборонено.

Після тестового періоду фахівці оцінять ефективність нової схеми та за потреби змінять графік.

Джерело: КМДА (Telegram)

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв почнуть діяти з 11:00 у п’ятницю, 19 червня, тому водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути.

Через наслідки атак російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.

Читай нас у