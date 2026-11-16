На мосту Патона в Києві змінили графік реверсивного руху

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На мосту Патона розширили час роботи реверсивної смуги.

Тепер рух організований за таким графіком:

06:00–16:00 — з лівого берега на правий;

16:00–00:00 — з правого берега на лівий.

Водіїв закликають враховувати зміни під час планування маршрутів.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Міст Патона в Києві перебуває в аварійному стані, тому навіть одне влучання російської ракети в його опорну або прогонову частину може спричинити обвал конструкцій і повне припинення руху.

Нагадаємо, вранці 9 листопада в Києві виникли значні проблеми з рухом транспорту. На основних магістралях столиці та переправах через Дніпро утворилися кілометрові затори, а затримки на окремих ділянках сягають майже години.

Нагадаємо, у столиці запроваджуютьрезервні схеми сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Нові правила мають допомогти розвантажити мости та впорядкувати транспортні потоки.

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