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На мосту Патона в Києві змінили графік реверсивного руху

UA NEWS 16 Листопада 2026 16:10
На мосту Патона в Києві змінили графік реверсивного руху
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На мосту Патона розширили час роботи реверсивної смуги. 

Тепер рух організований за таким графіком:

  • 06:00–16:00 — з лівого берега на правий;

  • 16:00–00:00 — з правого берега на лівий.

Водіїв закликають враховувати зміни під час планування маршрутів.

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Джерело: Патрульна поліція Києва

Міст Патона в Києві перебуває в аварійному стані, тому навіть одне влучання російської ракети в його опорну або прогонову частину може спричинити обвал конструкцій і повне припинення руху. 

Нагадаємо, вранці 9 листопада в Києві виникли значні проблеми з рухом транспорту. На основних магістралях столиці та переправах через Дніпро утворилися кілометрові затори, а затримки на окремих ділянках сягають майже години.

Нагадаємо, у столиці запроваджуютьрезервні схеми сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Нові правила мають допомогти розвантажити мости та впорядкувати транспортні потоки.

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