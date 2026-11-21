0:00 / 0:00

У Києві 21 листопада відновили рух громадського транспорту Південним мостом із правого на лівий берег столиці. Проїзд у цьому напрямку організували через вулицю Саперно-Слобідську. Відтепер автобусне сполучення мостом забезпечене в обох напрямках.

Рух відновлюють після обмежень, запроваджених унаслідок пошкоджень мосту через ворожі атаки на столицю.

Із правого на лівий берег курсуватимуть автобусні маршрути 22, 22-ТЛ, 91.

«Просимо пасажирів враховувати зміни в організації руху громадського транспорту та планувати свої поїздки заздалегідь», – зауважили в КМДА.

За актуальними повідомленнями щодо змін в організації руху наземного громадського транспорту можна також стежити в офіційному Telegram-каналі «Зміни руху | Київпастранс».

Про це повідомляєтьс із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Читай нас у