На Південному мосту в Києві відкрили додаткову смугу руху на Правобережжя
У Києві на Південному мосту від 6 листопада відкрили додаткову смугу руху для транспорту, що прямує з лівого на правий берег Дніпра. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Відтепер рух у цьому напрямку здійснюється двома смугами замість однієї, при цьому проїзд дозволено транспортним засобам вагою до 10 тонн та наземному громадському транспорту. У зворотному напрямку — з правого на лівий берег — транспорт продовжує рухатися однією смугою з дотриманням попередніх вагових обмежень.
Джерело: Київська міська державна адміністрація.
30 жовтня, у Києві автомобільний рух Південним мостом у напрямку з правого берега на лівий так і не відновили, попри попередні обіцянки. У вечірню годину пік містяни змушені переходити переправу пішки або шукати електросамокати. Дорога через міст може займати до півтори години.
У Києві поступово відновлюють рух Південним мостом. Наразі ним уже можуть користуватися автомобілі вагою до 10 тонн — однією смугою з лівого на правий берег.
Із 30 жовтня в Києві поступово відновлять рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд дозволять лише однією смугою та для транспортних засобів вагою до 10 тонн.
Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.
Російські війська під час останньої атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.