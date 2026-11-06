На Південному мосту в Києві відкрили додаткову смугу руху на Правобережжя

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У Києві на Південному мосту від 6 листопада відкрили додаткову смугу руху для транспорту, що прямує з лівого на правий берег Дніпра. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Відтепер рух у цьому напрямку здійснюється двома смугами замість однієї, при цьому проїзд дозволено транспортним засобам вагою до 10 тонн та наземному громадському транспорту. У зворотному напрямку — з правого на лівий берег — транспорт продовжує рухатися однією смугою з дотриманням попередніх вагових обмежень.

Джерело: Київська міська державна адміністрація.

30 жовтня, у Києві автомобільний рух Південним мостом у напрямку з правого берега на лівий так і не відновили, попри попередні обіцянки. У вечірню годину пік містяни змушені переходити переправу пішки або шукати електросамокати. Дорога через міст може займати до півтори години.

У Києві поступово відновлюють рух Південним мостом. Наразі ним уже можуть користуватися автомобілі вагою до 10 тонн — однією смугою з лівого на правий берег.

Із 30 жовтня в Києві поступово відновлять рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд дозволять лише однією смугою та для транспортних засобів вагою до 10 тонн.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Російські війська під час останньої атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

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