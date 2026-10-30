На Південному мосту відновили рух і повертають три автобусні маршрути

У п’ятницю, 30 жовтня, у Києві відновили рух автомобілів Південним мостом в обох напрямках. Однак поки що проїхати можна лише однією смугою в кожен бік. А вже із суботи, 31 жовтня, мостом знову курсуватимуть автобуси трьох маршрутів.

У Києві відновили двосторонній рух автомобілів Південним мостом. Тепер водії знову можуть проїхати ним як із лівого берега на правий, так і у зворотному напрямку. Водночас рух поки залишається обмеженим. Для автомобілів відкрили лише одну смугу в кожному напрямку. Тому водіям варто враховувати це під час планування маршруту, особливо в години найбільшого навантаження на дороги.

Крім того, із суботи, 31 жовтня, Південним мостом знову курсуватиме пасажирський транспорт. Йдеться про три автобусні маршрути: № 22-ТЛ, № 22-ТД та № 91-Т. Їхній рух через міст відновлюють після обмежень. У КМДА пояснили, що для цих маршрутів діятимуть спеціальні умови перевезення. Через установлені обмеження за вагою мостом курсуватимуть лише одиночні автобуси завдовжки 12 метрів. Такий транспорт відповідає допустимому навантаженню на споруду.

Автобуси працюватимуть за встановленими інтервалами руху. Це має допомогти організувати перевезення пасажирів із дотриманням обмежень на мосту. Отже, автомобільний рух Південним мостом уже відновили в обох напрямках, а з 31 жовтня ним знову зможуть користуватися пасажири трьох автобусних маршрутів. Проте проїзд поки що залишається обмеженим однією смугою в кожен бік. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

30 жовтня, у Києві автомобільний рух Південним мостом у напрямку з правого берега на лівий так і не відновили, попри попередні обіцянки. У вечірню годину пік містяни змушені переходити переправу пішки або шукати електросамокати. Дорога через міст може займати до півтори години.

У Києві поступово відновлюють рух Південним мостом. Наразі ним уже можуть користуватися автомобілі вагою до 10 тонн — однією смугою з лівого на правий берег.

Із 30 жовтня в Києві поступово відновлять рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд дозволять лише однією смугою та для транспортних засобів вагою до 10 тонн.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Російські війська під час останньої атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

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