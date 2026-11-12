На Північному мосту в Києві утворилися величезні затори: у чому причина

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На Північному мосту в Києві утворилися значні затори, у яких застрягли громадський транспорт і приватні автомобілі, що рухаються з боку Троєщини. Причиною стала хаотична організація дорожнього руху.

Попри заборону Міністерства внутрішніх справ, у напрямку мосту продовжують рухатися тисячі приватних автомобілів, що додатково ускладнює ситуацію на дорозі.

"Десятки автобусів з тисячами пасажирів з Троєщини стоять в глухому заторі. Автобуси витрачають на проїзд до 1 години замість 10 хвилин", - зазначив Гречко.

Він наголосив, що попри заборону МВС, у напрямку мосту продовжують їхати тисячі приватних автомобілів.

За його словами, частина водіїв сподівається, що патрульна поліція їх пропустить. Деякі з них показують різні посвідчення, зокрема прокуратури, ДСНС, поліції та "Укрзалізниці". Інші намагаються сперечатися з правоохоронцями, запитуючи, чому їх не пропускають, хоча напередодні рух був дозволений.

Він звернув увагу на непослідовну організацію руху на мосту. За його спостереженнями, поліція то відкриває одну смугу для всіх транспортних засобів, то залишає її виключно для автобусів і розвертає приватні автомобілі. Така ситуація, за його словами, змінюється приблизно кожні 10 хвилин.

"Так не має бути! Чому ігнорується розпорядження міністра МВС Івана Вигівського? Він чітко ще в неділю заявив, що рух однією смугою і лише для громадського транспорту", - зазначив він.

Водночас, за даними додатку для водіїв Waze, значні затори утворилися, зокрема, на:

проспекті Романа Шухевича;

вулиці Петра Вершигори;

вулиці Миколи Кибальчича;

Воскресенському проспекті;

проспекті Алішера Навої;

вулиці Князя Романа Мстиславовича;

Броварському проспекті;

Набережно-Рибальській дорозі;

вулиці Набережно-Хрещатицькій;

вулиці Петра Сагайдачного;

Набережному шосе.

Про це повідомив співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" та транспортний аналітик Олександр Гречко у Facebook.



У Києві другий день транспортний колапс: на Північному мосту величезний затор, пасажири йдуть пішки.

Нагадаємо, у столиці запроваджуютьрезервні схеми сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Нові правила мають допомогти розвантажити мости та впорядкувати транспортні потоки.

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв почнуть діяти з 11:00 у п’ятницю, 19 червня, тому водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути.

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