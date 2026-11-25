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У Києві двоє нетверезих молодиків влаштували бійку біля бару на вулиці Верхній Вал у Подільському районі. Під час нападу 19-річний хлопець ударив 31-річного киянина скляною пляшкою по обличчю. Потерпілий отримав серйозні травми та потрапив до лікарні.

Інцидент стався ввечері біля одного з барів. За даними правоохоронців, двоє молодиків почали провокувати компанію відвідувачів: свистіли та вигукували образи на адресу дівчат.

Коли чоловіки зробили їм зауваження, конфлікт переріс у бійку. Один із нападників, 22-річний хлопець, відволікав увагу опонента агресивною поведінкою, а його 19-річний спільник тим часом завдав киянину кількох ударів кулаками, а потім вдарив його скляною пляшкою по обличчю.

Унаслідок нападу чоловік отримав розсічення губи та травматичні сколи п’яти зубів. Його госпіталізували. Також пляшка зачепила голову однієї з дівчат, яка викликала на місце поліцію та медиків.

Після бійки молодики втекли та намагалися сховатися у сусідніх дворах. Однак поліцейські оперативно розшукали та затримали обох підозрюваних.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб та таке, що супроводжувалося особливою зухвалістю).

За скоєне молодикам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Джерело: поліція Києва.

Нагадаємо, поліція Тернопільщини розслідує можливе знущання лікарів з 9-річної дитини-інваліда.

Правоохоронці провели 33 обшуки за місцями проживання фігурантів та повідомили про підозри ще сімом учасникам масових заворушень і хуліганських дій поблизу підрозділу Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

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