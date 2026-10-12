На Троєщині краще не ризикувати з водою з-під крана, заявили в Київводоканалі

Вода в Києві відповідає нормам якості на ділянках, де мережі міського водоканалу під’єднуються до будинків. Але вже всередині будівель її якість може погіршуватися через стан труб і неналежне обслуговування. Заступник генерального директора «Київводоканалу» Сергій Горкуценко окремо згадав Троєщину й пояснив, чому там не радив би ризикувати з водою з-під крана.

Чи можна пити воду просто з-під крана в Києві? За словами заступника генерального директора «Київводоканалу» Сергія Горкуценка, усе залежить від того, на якій ділянці водопровідної системи перевіряти воду. На межі міських мереж вона відповідає встановленим нормам, однак у будинках ситуація може бути іншою. «На вході в будинок – спокійно. Навіть не на вході, а на місці підключення будинку до мереж «Київводоканалу». А от у будинку... Я б на Троєщині, мабуть, не ризикував», – зазначив Горкуценко в інтерв’ю «Економічній правді».

За його словами, одна з головних причин можливого погіршення якості води – стан внутрішньобудинкових мереж. За ці труби відповідають не комунальники, а керуючі компанії або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). У багатьох будівлях внутрішні системи водопостачання роками не промивають і не обслуговують належним чином. Тому вода, яка відповідає нормам на вході до будинку, може змінити свої властивості, поки проходить трубами до квартир.

Водночас Горкуценко запевнив, що «Київводоканал» дотримується встановлених процедур для очищення власних мереж. За його словами, підприємство промиває труби під тиском і з використанням реагентів у нічний час. Ще одне питання, яке порушив представник водоканалу, – вартість і якість реагентів, необхідних для очищення води. За словами Горкуценка, підприємство хотіло перейти на сучасніші реагенти, які відповідають європейським підходам до очищення. Однак така зміна потребувала б додаткових витрат.

Він стверджує, що Національна комісія, яка регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не підтримала цю ініціативу через високу вартість. «Ми всі говоримо про європейську якість. А коли ми прийшли в НКРЕКП і сказали, що хочемо перейти на більш якісні, але дорожчі реагенти, нам сказали: «Ви що, з розуму зійшли? Ми будемо приймати найдешевші реагенти, але щоб ваша вода була в нормативці», – розповів Горкуценко.

За його словами, ситуація ускладнюється тим, що тарифи на воду залишаються обмеженими, а це впливає на фінансові можливості підприємства. Водоканал має забезпечувати очищення води в межах чинних вимог і доступних ресурсів. Горкуценко також нагадав, що під час воєнного стану в Україні запровадили адаптовані нормативи якості питної води. Тож оцінюючи якість водопостачання, потрібно враховувати саме чинні вимоги.

Таким чином, за поясненням представника «Київводоканалу», якість води залежить не лише від її очищення на міських водопровідних мережах. Важливу роль відіграє і стан труб усередині будинків, за які відповідають керуючі компанії та ОСББ. Про це в інтерв'ю заявив заступник генерального директора «Київводоканалу» Сергій Горкуценко.

У Києві повністю відновили водопостачання після російської атаки. Наразі система працює у штатному режимі, повідомила Київська міська державна адміністрація.

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