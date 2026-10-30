На залізничному вокзалі Києва сталася смертельна бійка: затримали двох підозрюваних

У недобудованому паркінгу на Вокзальній площі в Києві під час бійки загинув 67-річний чоловік. Поліція затримала двох осіб, яких підозрюють у його вбивстві.

За даними слідства, конфлікт стався близько 21:00 під час спільного розпивання алкоголю. У бійку вступили троє людей — 37-річний чоловік та його 27-річна знайома завдали потерпілому численних ударів руками й ногами.

Коли нападники зрозуміли, що чоловік не подає ознак життя, вони втекли. Правоохоронці встановили їхні особи та затримали.

Обом фігурантам повідомили про підозру в умисному вбивстві. Їм загрожує до 15 років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Джерело: Національна поліція України (Facebook)

На Львівщині 25 липня між двома компаніями відпочивальників стався конфлікт через прослуховування пісень російською мовою. Інцидент набув розголосу після публікацій у соцмережах.