На залізничному вокзалі Києва сталася смертельна бійка: затримали двох підозрюваних
У недобудованому паркінгу на Вокзальній площі в Києві під час бійки загинув 67-річний чоловік. Поліція затримала двох осіб, яких підозрюють у його вбивстві.
За даними слідства, конфлікт стався близько 21:00 під час спільного розпивання алкоголю. У бійку вступили троє людей — 37-річний чоловік та його 27-річна знайома завдали потерпілому численних ударів руками й ногами.
Коли нападники зрозуміли, що чоловік не подає ознак життя, вони втекли. Правоохоронці встановили їхні особи та затримали.
Обом фігурантам повідомили про підозру в умисному вбивстві. Їм загрожує до 15 років ув’язнення. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.
Джерело: Національна поліція України (Facebook)
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