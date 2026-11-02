Над Києвом створили захисний купол, щоб завадити керуванню Шахедами

Над Києвом створили захисний «купол» із засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб завадити росіянам дистанційно керувати реактивними «Шахедами». Для цього по всьому місту обладнали сотні локацій з антенами та спеціальним обладнанням. Операція тривала кілька тижнів, а до неї долучилися військові, державні установи та виробники засобів РЕБ.

В Україні триває не лише війна на фронті, а й боротьба за безпеку міст. Один із важливих напрямів цієї боротьби — захист від російських безпілотників, які можуть атакувати цивільну інфраструктуру та становити загрозу для людей. За його словами, метою операції було створити над Києвом захисний «купол» із засобів РЕБ. Він мав заважати російським військовим дистанційно керувати реактивними «Шахедами» за допомогою радіозв’язку.

Як росіяни керують «Шахедами» на відстані

Однією з технологій, яку російські військові використовують для дистанційного керування безпілотниками, є MESH-радіозв’язок. Він дає змогу передавати дані між пристроями через мережу радіозв’язку. Як пояснив Сергій «Флеш», російський оператор може керувати «Шахедом» за допомогою радіомодема, встановленого на безпілотнику. При цьому оператор перебуває на території Росії, а сам дрон летить до цілі в Україні.

Така технологія створює додаткові труднощі для протиповітряної оборони. Тому українські фахівці мали знайти спосіб протидіяти саме каналу зв’язку, через який росіяни передають команди безпілотникам. Для цього й вирішили створити над столицею захисний «купол» із засобів радіоелектронної боротьби. Його завданням було ускладнити або порушити радіозв’язок, який ворог використовує для керування «Шахедами».

До операції залучили сотні локацій

За словами Сергія «Флеша», масштаб роботи був значним. Упродовж кількох тижнів потрібно було встановити обладнання на сотнях локацій по всьому Києву. До операції залучили основних українських виробників засобів РЕБ. Вони цілодобово виготовляли необхідне обладнання та монтували його на визначених місцях.

Координація також вимагала участі багатьох державних структур і військових підрозділів. За інформацією Сергія «Флеша», над операцією працювали Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Рада національної безпеки і оборони, Офіс президента та інші підрозділи Сил оборони. Операція перебувала під постійним контролем президента України.

Складність полягала не лише в технічній частині. Потрібно було узгодити роботу різних установ, організувати виробництво обладнання та встановити його в багатьох точках міста за короткий час.

Росіянам довелося шукати інші рішення

За оцінкою Сергія «Флеша», створення захисного «купола» змусило російську сторону зробити паузу, модернізувати безпілотники та шукати інші способи керування ними. Це означає, що протидія російським дронам не обмежується їхнім фізичним знищенням. Українські фахівці також працюють над тим, щоб порушувати зв’язок між безпілотниками та їхніми операторами, ускладнюючи виконання бойових завдань.

Водночас засоби РЕБ не є універсальним захистом від усіх типів безпілотників. Їхня ефективність залежить від технології зв’язку, характеристик обладнання та способів протидії, які використовує противник. Наприкінці повідомлення Сергій «Флеш» подякував усім, хто долучився до операції, за роботу та службу. «Дякуємо всім учасникам за працю та службу», — написав він. Про одну зі спеціальних операцій із захисту столиці розповів фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш».

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