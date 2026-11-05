Опалення в Києві: коли більшість будинків отримають тепло та скільки триватиме підключення

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Для повного підключення житлових будинків Києва до опалення потрібно орієнтовно 10 днів. Тепло подають одночасно в усіх районах столиці, без поділу на черги за місцем розташування.

За словами посадовця, орієнтовний термін розгортання системи та подачі тепла становить десять днів.

«Орієнтовний час на розгортання системи та подачу тепла становить 10 днів», — відповів Пантелеєв на запитання про те, скільки часу потрібно для повного забезпечення осель киян опаленням.

Відлік цього терміну розпочався 2 листопада, коли в будинки столиці почали подавати тепло.

На уточнювальне запитання РБК-Україна, чи мають до 12 листопада отримати тепло більшість столичних будинків, Петро Пантелеєв відповів ствердно.

«За винятком тих, де виникатимуть аварійні ситуації», — зазначив він.

Посадовець також наголосив, що підключення відбувається одночасно в усіх районах Києва.

«Наразі немає диференціації між районами — опалення запускають одночасно в усіх районах столиці», — додав Пантелеєв.

Крім того, він повідомив, що актуальну інформацію про частку будинків, у яких уже є опалення, мали оприлюднити станом на 11:00.

Про це повідомив на брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

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16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон, але є нюанс.

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Усі комунальні медичні заклади Києва забезпечують автономними системами опалення, водопостачання та електрогенерації для безперебійної роботи реанімацій і операційних під час можливих пошкоджень основної інфраструктури. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час інспекції одного з найбільших багатопрофільних медзакладів лівого берега.

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