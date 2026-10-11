Оприлюднено графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня

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У Київській області 11 жовтня скасували екстрені відключення електроенергії. Регіон повертається до стабілізаційних графіків, за якими для частини споживачів передбачені планові обмеження електропостачання.

Енергетики оприлюднили оновлений графік відключень світла для мешканців Київської області. Обмеження передбачені для восьми підчерг, тоді як чотири підчерги мають залишатися з електроенергією протягом усього дня.

Графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня 2026 року

Черга 1.1 — з 12:00 до 16:30 та з 22:30 до 24:00.

Черга 1.2 — з 22:30 до 24:00.

Черги 2.1 та 2.2 — відключення не заплановані, світло буде весь день.

Черга 3.1 — з 17:00 до 19:30.

Черга 3.2 — світло буде весь день.

Черги 4.1 та 4.2 — з 16:00 до 19:30.

Черга 5.1 — з 19:00 до 23:00.

Черга 5.2 — з 11:00 до 12:30 та з 19:00 до 22:00.

Черга 6.1 — світло буде весь день.

Черга 6.2 — з 19:00 до 23:00.

Найдовші обмеження протягом доби передбачені для споживачів підчерги 1.1 — загалом шість годин без електроенергії. Для підчерг 4.1 та 4.2 сумарна тривалість відключень становитиме по три з половиною години, а для підчерг 5.1 та 6.2 — по чотири години.

Водночас для підчерг 2.1, 2.2, 3.2 та 6.1 відключення 11 жовтня не заплановані.

У ДТЕК наголосили, що в разі змін оперативно інформуватимуть споживачів через офіційний Telegram-канал.

У Києві дізнатися час можливих відключень за конкретною адресою можна за допомогою чат-бота ДТЕК «Київські електромережі», на офіційному сайті компанії або в застосунку «Київ Цифровий». Також актуальна інформація доступна на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

Нагадаємо, 11 жовтня в кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по українській інфраструктурі. Через пошкодження енергетичних об’єктів у країні застосовують графіки відключень електроенергії для побутових і промислових споживачів.

Про це повідомляє ДТЕК.

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