Осінні канікули у школах Києва 2026: скільки триватимуть і які заходи підготували для дітей

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Осінні канікули у школах Києва триватимуть із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року. На цей період столичні заклади освіти підготували для школярів творчі, пізнавальні, наукові та спортивні заходи. Водночас педагоги зможуть пройти курси й тренінги для підвищення кваліфікації.

У столичних закладах загальної середньої освіти осінній відпочинок розпочнеться у понеділок, 26 жовтня, і триватиме до неділі, 1 листопада.

Отже, повернутися до навчання школярі мають у понеділок, 2 листопада.

У КМДА зазначили, що під час канікул заклади позашкільної освіти та інші освітні установи організують для дітей різноманітні активності.

«В умовах повномасштабної війни канікули — це не лише перерва в навчанні, а й можливість для дітей відпочити, відновити сили, провести більше часу з рідними», — зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він наголосив, що важливо забезпечити школярам доступ до цікавих і корисних занять.

«Наше завдання — створювати можливості, враховуючи безпекові умови та ментальне здоров'я дітей», — зауважив Мондриївський.

Упродовж осінніх канікул діти зможуть долучитися до заходів різного спрямування — від мовних і творчих ініціатив до наукових досліджень, спорту й туризму.

Тиждень української писемності та мови

Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка організовує Тиждень української писемності та мови до відповідного свята, яке відзначають 27 жовтня.

У програмі — мовні й літературні ініціативи, онлайн-проєкти та творчі конкурси для учнів.

Заходи в Палаці дітей та юнацтва

Київський Палац дітей та юнацтва пропонує школярам активності мистецького, науково-технічного, спортивного й туристсько-краєзнавчого спрямування.

Анонси та план заходів публікуватимуть онлайн.

Наукові й пізнавальні програми

Київська Мала академія наук учнівської молоді підготувала заходи, присвячені науці, технологіям, культурі та суспільному життю.

Вони допоможуть школярам розширити кругозір, розвинути дослідницькі навички й поглибити знання поза межами шкільної програми.

Туризм і краєзнавство

Різноманітні заходи для дітей також організовує Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання.

Інформацію про заплановані активності публікуватимуть на сторінці центру у Facebook.

Канікулярний період стане можливістю для педагогів підвищити кваліфікацію та приділити увагу емоційному відновленню.

Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка проводитиме очні та очно-дистанційні фахові курси й тренінги з 26 до 30 жовтня.

Програма охоплюватиме такі напрями:

розвиток педагогічної майстерності;

створення безпечного освітнього середовища;

використання сучасних цифрових сервісів;

підтримка емоційної стійкості.

Також заплановані заходи в межах програми психоемоційного відновлення «Будьмо здорові».

Після завершення навчання учасники отримають сертифікати про підвищення кваліфікації встановленого зразка. Ознайомитися з розкладом і зареєструватися педагоги зможуть онлайн.

У КМДА наголосили, що заклади освіти самостійно визначатимуть організацію заходів з огляду на безпекову ситуацію та потреби учнів.

Батькам рекомендують:

стежити за повідомленнями школи;

заздалегідь уточнювати умови участі дітей у заходах;

враховувати актуальні безпекові обставини;

дбати про емоційний стан дітей і підтримувати доброзичливе спілкування;

давати дітям можливість ділитися переживаннями.

«За потреби батьки можуть звернутися по допомогу до практичного психолога закладу освіти», — зазначили у КМДА.

Дізнатися про заплановані міські та освітні активності можна в ефірі Першого онлайн-радіо «Школа» (П.О.Р.Ш.). Його можна слухати через інтернет або за допомогою застосунку для смартфонів на iOS та Android.

У КМДА підкреслили, що безпека дітей і працівників освіти залишається головним пріоритетом, тому формат окремих заходів може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо організації освітнього процесу в умовах тривалих повітряних тривог.

У школах, де навчаються учні 7–12 класів, працюватимуть один або два кар’єрні радники. Вони допомагатимуть школярам визначатися з майбутньою професією, обирати напрям навчання та формувати власну освітню траєкторію.

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