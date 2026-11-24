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У ніч на 25 листопада та вранці на дорогах більшості регіонів України очікується ожеледиця.

Винятком стане південь країни. Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності.

Через слизькі дороги можливе ускладнення руху транспорту. Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися дистанції та не перевищувати швидкість.

У Києві дорожні служби також підготувалися до негоди: для боротьби зі снігом та ожеледицею «Київавтодор» має 581 одиницю основної та додаткової спецтехніки.

Джерело: Укргідрометцентр

Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбудеться відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

У високогір’ї Карпат четвертий день поспіль зберігається штормова погода: на горі Піп Іван Чорногірський випало багато снігу, вдарив 12-градусний мороз, а швидкість вітру на вершині сягала 17 м/с.

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