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Петиція із закликом перейменувати площу Українських Героїв у Шевченківському районі Києва на площу Патріарха Філарета не зібрала необхідної кількості голосів. Відповідне звернення було опубліковане на офіційному сайті Київської міської ради, однак не набрало порогу, необхідного для його розгляду.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 22 вересня і станом на 21 листопада вона набрала лише 239 голосів із 6 тис. необхідних.

"На обговорення у сервісі "Київ Цифровий" винесено поміж іншими досить ганебну пропозицію щодо перейменування Рильського провулку на вулицю Патріарха Філарета. Безумовно, перейменування цього провулку потрібне згідно з законодавством про "дерусифікацію". Він знаходиться на території колишнього града Ярослава і є чимало історичних постатей (князів і не тільки), гідних бути увічненими у назві того провулку. Але чи є його Святість, з огляду на його роль у становленні незалежної православної церкви і загалом незалежної держави Україна співрозмірною з розмірами того провулка? Чи пов'язаний той провулок безпосередньо з життям та діяльністю його Святості? Ні і ще раз ні", – йшлося в петиції.

Автор петиції зазначав, що у зв'язку з тим, що будівля патріархії колишньої УПЦ (КП) знаходиться на вулиці Євгена Чикаленка (колишній Пушкінській), 36, поряд з якою є площа Українських Героїв (колишня Льва Толстого), то цю площу варто перейменувати на площу Патріарха Філарета.

В той же час, для провулка біля Софійської площі автор пропонував знайти назву, яка б більше відповідала його розташуванню.

Як повідомлялося, в жовтні кияни підтримали перейменування провулку Рильського – на вулицю Патріарха Філарета (54% – за).

Патріарх Філарет помер 20 березня, на 98-му році життя від наслідків загострення хронічних хвороб.

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