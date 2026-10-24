Під час ранкової атаки у Києві пошкоджений будинок, постраждали двоє людей

Під час ранкової атаки дронів 24 жовтня у Києві пошкоджений приватний житловий будинок, внаслідок чого постраждали дві людини.

"В Оболонському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждали дві людини", - йдеться у повідомленні Київської міської війcькової адміністрації.

Нагадаємо, унаслідок чергової російської атаки на столицю в ніч на 22 жовтня постраждав Печерський район Києва. Пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні споруди, медична інфраструктура та монастир. У Дарницькому районі зафіксували влучання на території об'єкта транспортної інфраструктури.

Торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall у Києві, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки 19 жовтня, поступово відновлює роботу орендарів. Наразі в ТРЦ тривають роботи з відновлення та закриття пошкоджених ділянок зовнішніх фасадів.

Відомо також, що Київ виконав понад 60% заходів, передбачених планом стійкості міста. Завершити всі заплановані роботи розраховують до грудня.