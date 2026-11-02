Після невеликої паузи рух поїздів на «червоній» лінії метро у Києві відновлено

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Ближче до 10 години ранку 2 листопада КП «Київський метрополітен» повідомило про відновлення руху поїздів на «червоній» лінії метро у Києві.



Поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Лісова".

На "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" наразі поїзди не курсують.

На "зеленій" лінії між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" і на наземній ділянці "червоної" лінії рух поїздів тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.

На "червоній" лінії наразі поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна".

"Синя" лінія працює у звичайному режимі.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен» на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що вранці 2 листопада через відсутність напруги у електромережах у Києві частково зупинилося метро.

Уранці 2 листопада в столиці тимчасово зупинили рух електротранспорту на кількох напрямках через відсутність напруги в енергосистемі. Обмеження торкнулися Борщагівської лінії швидкісного трамвая, а також низки проспектів і вулиць Києва.





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