Після вибуху дрона у кількох районах Києва разом зі світлом зникла вода

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Увечері 30 жовтня російський реактивний дрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.



«Влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Екстрені служби прямують на місце», — повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Телеграм-канали повідомляють: «Вода зникла разом зі світлом у багатьох жителів Києва! У кого ще є щось в крані — робіть запаси».

Попередньо, це сталося через те, що частина об’єктів «Київводоканалу» знеструмлена внаслідок вечірньої атаки на енергооб’єкт у столиці.

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

У ніч проти 30 жовтня Росія атакувала Україну 17 балістичними ракетами. Під ударами опинилася, зокрема, енергетична інфраструктура, а протягом дня фахівці працювали над відновленням електропостачання. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не зробила жодного кроку до зниження напруги в енергетичній сфері й продовжує атакувати українські міста та енергосистему.

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