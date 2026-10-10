Південна Борщагівка у Києві залишилася без світла після чергової атаки росіян

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Унаслідок атаки російських терористичних військ 10 жовтня на Південній Борщагівці в Києві сталося аварійне знеструмлення. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.



Про ускладнення в роботі повідомили у ДТЕК.

У компанії повідомили про аварійне знеструмлення на Південній Борщагівці. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням подачі електроенергії в оселі.

У ДТЕК не уточнили, скільки будинків залишилися без світла та коли саме планують завершити роботи. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що вдень 10 жовтня з'явилася інформація про зупинку поїздів у столичному метрополітені. Телеграм-канали повідомили, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Київ з ночі 10 жовтня перебуває під постійною атакую дронів російських терористів. Наразі стало відомо про падіння уламків збитого безпілотника на 25-поверховий житловий будинок.

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