Південний міст у годину пік перетворився на пішохідний маршрут

30 жовтня, у Києві автомобільний рух Південним мостом у напрямку з правого берега на лівий так і не відновили, попри попередні обіцянки. У вечірню годину пік містяни змушені переходити переправу пішки або шукати електросамокати. Дорога через міст може займати до півтори години.

Станом на 17:45 автомобільний рух Південним мостом залишався обмеженим. За її словами, мостом могли проїхати лише легкові автомобілі з лівого берега на правий. У зворотному напрямку — з правого берега на лівий — рух не відновили. Тобто обіцяного відкриття переправи для автомобілів в обох напрямках на той момент не відбулося.

Через це частина киян вирішила не чекати на транспорт і долати міст пішки. Найбільше людей на переправі було у вечірню годину пік, коли мешканці столиці поверталися додому після роботи. Для тих, хто живе на іншому березі Дніпра, обмеження перетворили звичайну дорогу додому на тривалу пішу прогулянку. Люди, які переходили міст пішки, розповіли журналістці, що на дорогу витрачають від 40 хвилин до години. В окремих випадках шлях займає до півтори години. Час залежить від темпу руху та ситуації на переправі.

Деякі кияни намагаються скоротити дорогу за допомогою електросамокатів. За словами кореспондентки, люди навіть телефонують знайомим із проханням приїхати на самокаті з лівого берега, щоб швидше дістатися додому. Для тих, кому вдається знайти такий транспорт, перетнути міст можна приблизно за 12 хвилин. Однак самокатів поблизу переправи небагато. Через підвищений попит їх швидко розбирають, тож скористатися цим варіантом можуть не всі. У результаті більшість людей, які не мають доступу до автомобіля чи іншого транспорту, змушені йти пішки.

Таким чином, попри обіцянки відновити рух із правого берега на лівий, станом на 17:45 цього не сталося. Через обмеження кияни витрачають на перехід Південного мосту десятки хвилин, а в окремих випадках — до півтори години. Інформації про точний час відновлення руху в цьому напрямку в наданому повідомленні немає. Про ситуацію повідомила кореспондентка «Еспресо», яка перебувала на місці.

У Києві поступово відновлюють рух Південним мостом. Наразі ним уже можуть користуватися автомобілі вагою до 10 тонн — однією смугою з лівого на правий берег.

Із 30 жовтня в Києві поступово відновлять рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд дозволять лише однією смугою та для транспортних засобів вагою до 10 тонн.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Російські війська під час останньої атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

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