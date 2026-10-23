Південний міст у Києві тимчасово перекриють: як курсуватимуть автобуси №22 та №91

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23 жовтня у Києві, з 12:00 до 15:00, тимчасово обмежать рух Південним мостом у напрямку з правого берега на лівий. Причиною стануть ремонтні роботи, необхідні для відновлення руху поїздів на зеленій гілці столичного метро.

На час обмежень автобуси №22 та №91 курсуватимуть за зміненими маршрутами — через Дарницький міст.

Про це повідомляє Київпастранс.

22 жовтня близько 11:00 у Києві зупинили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках.

У Києві відновили рух Південним мостом у напрямку правого берега.

Нагадаємо, що Південний міст у Києві перекрили через загрозу російського удару.

Південний міст під ударом: як з’явилася одна з ключових транспортних артерій Києва.

Нагадаємо, що Південний міст у Києві відкрили для руху в обох напрямках

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