Південний міст у Києві відкриють для руху в обох напрямка

0:00 / 0:00

У Києві поступово відновлюють рух Південним мостом. Наразі ним уже можуть користуватися автомобілі вагою до 10 тонн — однією смугою з лівого на правий берег.

Із 17:00 30 жовтня відкриють рух ще однією смугою у зворотному напрямку — з правого на лівий берег.

Таке рішення ухвалили після технічного обстеження мосту та експертних висновків Національного інституту розвитку інфраструктури.

Водночас фахівці продовжують працювати над ремонтом пошкоджених конструкцій, зокрема тих, що забезпечують роботу метро.

Для покращення транспортного сполучення в місті також збільшили кількість автобусів на дублюючих маршрутах і запустили нові маршрути №3М та №48.

Джерело: Віталій Кличко

Із 30 жовтня в Києві поступово відновлять рух автомобілів Південним мостом із лівого на правий берег. Спочатку проїзд дозволять лише однією смугою та для транспортних засобів вагою до 10 тонн.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Російські війська під час останньої атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

Читай нас у