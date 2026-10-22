Південний міст у Києві відкрили для руху в обох напрямках

У Києві відновили рух транспорту Південним мостом, який з’єднує Голосіївський і Дарницький райони. Проїзд у напрямку з правого берега на лівий поки обмежений — транспорт рухається однією смугою. Водночас інформації про відновлення руху метро через міст поки немає.

У Києві відновили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках. Водночас проїзд із правого берега на лівий залишається обмеженим. Як уточнили в КМДА, транспорт у цьому напрямку рухається лише однією смугою. Південний міст з’єднує Голосіївський і Дарницький райони столиці. Після нічної російської атаки рух ним тимчасово перекрили з міркувань безпеки. Тепер автомобілі можуть знову проїжджати мостом, але водіям варто враховувати обмеження.

На маршрут № 22 і № 91 повернули автобуси

Разом із відновленням руху мостом повернулися автобуси № 22 та № 91. Вони курсуватимуть із правого берега на лівий. Щоб полегшити перевезення пасажирів у години найбільшого навантаження, на ці маршрути додатково випускатимуть по два автобуси. Це має допомогти перевезти більше людей у вечірній час, коли пасажиропотік зростає.

Водночас у КМДА попередили, що обмеження можуть знову посилити залежно від безпекової ситуації. Якщо оголосять червоний рівень небезпеки, рух Південним мостом повністю перекриють в обох напрямках.

Чи відновили рух метро через міст

Попри відкриття мосту для автомобілів та автобусів, інформації про відновлення руху поїздів зеленою гілкою метро через Південний міст поки немає. У Telegram-каналі КП «Київський метрополітен» відповідного повідомлення не публікували.

Уранці 22 жовтня після масованої російської атаки поїзди Сирецько-Печерської лінії тимчасово курсували лише на двох ділянках. Перша — між станціями «Сирець» і «Видубичі», друга — між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». Ділянка, яка проходить Південним мостом, залишалася поза маршрутом поїздів. Також на зеленій лінії збільшили інтервали руху.

У метрополітені пояснювали, що внаслідок нічного обстрілу пошкоджень зазнав Південний міст, зокрема частина інфраструктури метро. Через це рух поїздів довелося тимчасово змінити. Раніше про перекриття мосту також повідомляла поліція Києва. Вранці в четвер рух транспорту в обох напрямках зупинили через безпекову ситуацію після російської атаки. Отже, автомобільне сполучення через Південний міст уже відновили, але з обмеженнями. Щодо повернення поїздів метро на ділянку через міст офіційної інформації поки немає. Про це ввечері в четвер повідомила Київська міська державна адміністрація.

22 жовтня близько 11:00 у Києві зупинили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках.

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