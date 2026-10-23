Погода в Києві на 24 жовтня: очікуються дощі та хмарне небо

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У суботу, 24 жовтня, у Києві буде хмарно, місцями прогнозують дощі. Температура повітря протягом дня становитиме від +11 до +15 °C.

Уранці стовпчики термометрів показуватимуть близько +11…+12 °C.

Місцями можливі зливи. Ближче до полудня температура підвищиться до +14 °C, а вдень повітря прогріється до +15 °C. Водночас зберігатиметься ймовірність опадів.

У другій половині дня можливі короткочасні дощі, а надвечір небо залишатиметься переважно хмарним. Увечері температура повітря знизиться приблизно до +11…+14 °C. У нічні години очікується близько +10…+12 °C.

Киянам варто взяти із собою парасольку, адже найвища ймовірність опадів прогнозується вранці та в другій половині дня. Через прохолодну погоду також рекомендується обирати тепліший одяг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні 23 жовтня атмосферний фронт із Західної Європи спричинить дощі у більшості областей при збереженні високої для кінця жовтня температури повітря.

У листопаді в Україні очікується поступове похолодання, однак загалом місяць може бути теплішим за кліматичну норму. Сильних і тривалих морозів синоптики не прогнозують.

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