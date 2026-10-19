Поліція розслідує ДТП з перекиданням автобуса з пасажирами у Святошинському районі Києва

Столична поліція розпочала кримінальне провадження по факту ДТП з перекиданням маршрутного автобуса з пасажирами у Святошинському районі Києва.

Аварія сталася в суботу, 17 жовтня, близько 9:30 години на Берестейському шосе. На місці події працювали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що причиною ДТП могла бути аварійна ситуація, яку створив водій автомобіля Lexus, що рухався з пасажирським автобусом у попутному напрямку. У результаті зіткнення транспортний засіб із 15 пасажирами перекинувся на бік.

Шестеро людей, серед яких 6-річна дитина, дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Водій автомобіля Lexus поїхав з місця автопригоди, але згодом повернувся. Слідчі перевірили його на стан сп’яніння, він був тверезий. Про це повідомляє Поліція Києва. Нагадаємо, що на Київщині прокурора Офісу Генерального прокурора затримали за підозрою у смертельній ДТП. За даними слідства, увечері 15 жовтня водій Renault збив 36-річного пішохода поблизу селища Ставище та залишив місце аварії. На 194-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Андріївка на Житомирщині сталася ДТП за участю вантажівки. У селищі Нова Водолага Харківської області 13 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 33-річна жінка, яка була за кермом автомобіля. Її 7-місячну доньку госпіталізували. Раніше дівчинка втратила батька внаслідок російського обстрілу.

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