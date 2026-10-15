Посадовця Київпастрансу судитимуть за забруднення озера Алмазне

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Прокурори Деснянської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт стосовно посадовця комунального підприємства «Київпастранс», якого обвинувачують в умисному пошкодженні об’єкта природно-заповідного фонду.

Слідство встановило, що на території автобусного парку підприємства, розташованого ближче ніж за 200 метрів від берега озера «Алмазне», упродовж кількох років неналежно обслуговувалися локальні очисні системи. Через це відпрацьовані нафтопродукти та інші рідкі відходи через підземну систему відведення дощових вод потрапляли безпосередньо до водойми.

Експертиза зафіксувала, що обсяг виявлених нафтопродуктів в озері перевищив допустиму норму у 120 разів. Озеро «Алмазне» площею 185 гектарів рішенням Київської міської ради у 2022 році було офіційно оголошено ландшафтним заказником місцевого значення.

Джерело: Київська міська прокуратура.

У Києві підприємець та посадовець «Київзеленбуду» отримали підозру за збитки під час ремонту у парку «Позняки».

«Київзеленбуд» відремонтував стежки у столичному Гідропарку зі збитками у 200 тисяч грн. Справа проти керівника підрядної організації скерована до суду.

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