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Мешканців столиці у ніч проти 20 листопада закликали не ігнорувати небезпеку, подбати про власну безпеку та пройти до найближчих укриттів.

Станом на 01:19 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

У столиці було запроваджено червоний рівень тривоги. Згодом у Києві пролунали потужні вибухи — місто опинилося під декількома хвилями атак балістикою.

Станом на 07:10 червоний рівень тривоги у столиці зберігався.

На цьому тлі стало відомо, що російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.

Нагадаємо, у Києві російським обстрілом пошкоджено центральний корпус університету Драгоманова.

Окрім того, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.

Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.

На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.

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