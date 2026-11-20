Повітряна тривога в Києві триває вже близько шести годин
Мешканців столиці у ніч проти 20 листопада закликали не ігнорувати небезпеку, подбати про власну безпеку та пройти до найближчих укриттів.
Станом на 01:19 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.
У столиці було запроваджено червоний рівень тривоги. Згодом у Києві пролунали потужні вибухи — місто опинилося під декількома хвилями атак балістикою.
Станом на 07:10 червоний рівень тривоги у столиці зберігався.
На цьому тлі стало відомо, що російська балістика пошкодила три мости в Києві, рух між берегами ускладнено.
Нагадаємо, у Києві російським обстрілом пошкоджено центральний корпус університету Драгоманова.
Окрім того, у Києві дрон влучив в офісну будівлю в Подільському районі.
Також Росія атакувала приватний будинок у Нових Петрівцях на Київщині.
На Київщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей.