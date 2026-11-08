Проїзд у маршрутках Києва вперше зріс до 30 грн
У столиці вперше вартість проїзду на приватному маршруті сягнула 30 грн. Новий тариф запровадили на маршрутці №503, яка курсує від метро «Червоний хутір» до вулиці Митрополита Шептицького.
Перевізник пояснив підвищення зростанням витрат на пасажирські перевезення.
В Асоціації перевізників Києва та Київської області підтвердили, що наразі це єдиний приватний маршрут у столиці з таким тарифом.
Чи планують інші перевізники підвищувати вартість проїзду, поки невідомо. Подальші рішення залежатимуть, зокрема, від цін на пальне.
Джерело: ТСН.
У Києві поліція проводить перевірку через неналежну поведінку водія громадського транспорту, який, за словами пасажирки, ображав її через користування пільгою на проїзд.
У Чернігові з 3 жовтня 2026 року змінюється вартість проїзду в автобусах та тролейбусах через зростання цін на паливно-мастильні матеріали й витрати перевізників. Про це повідомило Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради.