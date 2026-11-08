Проїзд у маршрутках Києва вперше зріс до 30 грн

У столиці вперше вартість проїзду на приватному маршруті сягнула 30 грн. Новий тариф запровадили на маршрутці №503, яка курсує від метро «Червоний хутір» до вулиці Митрополита Шептицького.

Перевізник пояснив підвищення зростанням витрат на пасажирські перевезення.

В Асоціації перевізників Києва та Київської області підтвердили, що наразі це єдиний приватний маршрут у столиці з таким тарифом.

Чи планують інші перевізники підвищувати вартість проїзду, поки невідомо. Подальші рішення залежатимуть, зокрема, від цін на пальне.

Джерело: ТСН.