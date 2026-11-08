+5° Київ +7° Варшава +11° Вашингтон
$ 45.41 € 50.6 zł 11.5
$ 45.41 € 50.6 zł 11.5
+5° Київ +7° Варшава +11° Вашингтон
Головне Київ

Проїзд у маршрутках Києва вперше зріс до 30 грн

UA NEWS 08 Листопада 2026 16:33
Проїзд у маршрутках Києва вперше зріс до 30 грн
0:00 / 0:00

У столиці вперше вартість проїзду на приватному маршруті сягнула 30 грн. Новий тариф запровадили на маршрутці №503, яка курсує від метро «Червоний хутір» до вулиці Митрополита Шептицького.

Перевізник пояснив підвищення зростанням витрат на пасажирські перевезення.

В Асоціації перевізників Києва та Київської області підтвердили, що наразі це єдиний приватний маршрут у столиці з таким тарифом.

Чи планують інші перевізники підвищувати вартість проїзду, поки невідомо. Подальші рішення залежатимуть, зокрема, від цін на пальне.

Джерело: ТСН.

У Івано-Франківську приватні перевізники пропонують підвищити вартість проїзду в маршрутках із 20 до 25 гривень. Міська влада розглядає можливість пов’язати зміну тарифу з установленням валідаторів для безготівкової оплати.
 

У Києві поліція проводить перевірку через неналежну поведінку водія громадського транспорту, який, за словами пасажирки, ображав її через користування пільгою на проїзд.

У Чернігові з 3 жовтня 2026 року змінюється вартість проїзду в автобусах та тролейбусах через зростання цін на паливно-мастильні матеріали й витрати перевізників. Про це повідомило Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток