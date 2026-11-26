Депутатка Київради Вікторія Пташник розкритикувала можливе включення Володимира Бондаренка до комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. 26 листопада вона заявила, що вважає таке рішення цинічним, адже раніше Бондаренко фігурував в історії з оприлюдненими розмовами Дениса Комарницького. Пташник також нагадала, що на записах обговорювали порядок денний Київради.

Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook. Вона емоційно відреагувала на ситуацію та заявила, що не розуміє, як людина, чиє ім’я фігурувало в матеріалах справи «Чисте місто», може опинитися в комісії, яка має займатися питаннями запобігання корупції. «Ви уявляєте, колишній секретар Київради Бондаренко, який погоджував порядки денні з фігурантом справи «Чисте місто» Комарницьким, тепер секретар Комісії з запобігання корупції», — написала Пташник.

Депутатка додала, що її виступ на засіданні цього дня був емоційним, але, за її словами, стримати реакцію на таку ситуацію було складно. «Таке враження, що ми в якійсь паралельній реальності знаходимось», — зазначила вона.

Що відомо про Бондаренка та справу Комарницького

Володимир Бондаренко раніше обіймав посаду секретаря Київради. Навесні 2025 року він достроково склав повноваження на тлі розслідування НАБУ «Чисте місто», яке стосується ймовірних земельних оборудок у столиці. Під час розслідування журналісти та НАБУ оприлюднили записи розмов Дениса Комарницького, одного з ключових фігурантів справи. На них, зокрема, обговорювали питання роботи Київради та порядок денний засідань. У цих розмовах згадувався і Бондаренко.

Як повідомляв рух «ЧЕСНО», 1 квітня 2025 року профільна комісія Київради розглядала оприлюднені записи та запитувала Бондаренка, чи погоджував він порядок денний із Комарницьким. Тоді той визнав, що вони могли обговорювати порядок денний, але заперечив, що погоджував його з Комарницьким. Сам Комарницький є одним із ключових фігурантів справи «Чисте місто», яка стосується ймовірної корупції із земельними ділянками в Києві.

Кличко запропонував включити Бондаренка до комісії

24 листопада стало відомо, що міський голова Віталій Кличко запропонував включити Володимира Бондаренка до постійної комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. Згідно з пропозицією, він мав замінити у складі комісії Вячеслава Непопа, який на той момент був її секретарем. Про це повідомило видання «Телеграф» із посиланням на документ, який опинився в розпорядженні редакції.

Важливо, що йдеться саме про пропозицію включити Бондаренка до складу комісії, а не про підтверджене призначення його секретарем. Водночас ця комісія раніше вже розглядала записи розмов за участю Бондаренка та Комарницького.

Окремо Бондаренко має статус підозрюваного в іншому кримінальному провадженні. У липні 2025 року ДБР повідомило йому про підозру у службовій недбалості та пособництві в ухиленні від військової служби. За версією слідства, йдеться про незаконне нарахування зарплати працівнику Київради, якого мобілізували до війська. Сам Бондаренко називав цю справу політичним тиском і заявляв, що діяв у межах посадових обов’язків. Публічна критика Вікторії Пташник стосується можливого повернення Бондаренка до роботи в комісії, яка має опікуватися питаннями депутатської етики та запобігання корупції. Про це депутатка Victoria Ptashnyk написала на своїй сторінці у Facebook.

Колишній депутат Київради Денис Комарницький та ще вісім фігурантів постануть перед Вищим антикорупційним судом у справі про махінації із землею в столиці. Наступне підготовче засідання призначене на 20 листопада 2026 року.

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