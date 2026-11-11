Росія пошкодила житловий будинок та автомобілі в Голосіївському районі Києва

0:00 / 0:00

Унаслідок російського удару 11 листопада в Голосіївському районі столиці пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів. Інших подробиць про наслідки атаки у повідомленні не наведено.

Про це у Телеграмі повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок та автомобілі. Інформація щодо постраждалих уточнюється», — ідеться в повідомленні.

Як додав Київський міський голова Віталій Кличко, в Голосіївському районі внаслідок падіння БПЛА сталося загоряння на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджене легкове авто.

Додамо, що Росія пошкодила приватний будинок у Дарницькому районі Києва.

У Києві втретє за добу оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, Київська область посилить світломаскування для захисту від повітряних атак.

Читай нас у