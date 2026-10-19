Росія цілеспрямовано руйнує об'єкти водозабезпечення Києва — Корецький

0:00 / 0:00

Російські війська приділяють особливу увагу ударам по об’єктах водопостачання Києва. Цієї зими жителям столиці слід підготуватися до значно складніших побутових умов, ніж було раніше. Про це попередив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.



За словами глави уряду, не варто розраховувати, що складні сценарії не реалізуються. Він наголосив, що тактика російських атак суттєво змінилася, а ситуація цієї зими може бути ще складнішою.

Корецький пояснив, що Росія спрямовує ракети та дрони на інфраструктуру й об'єкти життєзабезпечення, намагаючись виснажити українців.

"Світло і тепло - ми вже проходили, а от на водозабезпечення у Києві зараз у росіян дуже активний фокус", - заявив прем'єр ВВС Україна.

Він закликав не відкидати ризики лише тому, що попередні прогнози могли не справдитися.

Нагадаємо, що якість води в київських бюветах регулярно перевіряють фахівці профільних підприємств і державних служб. У разі виявлення перевищень норм роботу бювету призупиняють, а воду додатково очищують і дезінфікують.

Директор Київводфонду запевнив, що всі бювети мають генератори.

Київводоканал попередив про ризик відсутності води через відключення.

Київводоканал пояснив, чи можна зупинити Бортницьку станцію кількома ударами.

Читай нас у